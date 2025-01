Justcalcio.com - Diao ‘meraviglioso’: esordio da titolare con il Como, gol al Milan, record e complimenti a non finire

2025-01-15 12:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Cesc Fabregas Non ha potuto nascondere la sua delusione dopo aver perso 1-2 contro il. “Sono stanco degli elogi, vogliamo giocare bene e vincere. “Se dici a qualcuno che non sa di calcio che sta guardando, penserà che ilè in biancoblu”.si è lamentato su ‘Sky’ dopo la partita.Aperò ci sono motivi per crederci, al di là del bel gioco. Assane(Ndangane, Senegal; 2005) è caduto in piedi dopo che gli italiani hanno pagato 11 milioni al Betis per l’80% del suo trasferimento.cerca di allontanarsi da Thiaw.EFEHa esordito contro la Lazio (1-1) – è entrato in campo per l’infortunio di Nico Paz al 20? – e Contro ilha esordito danel migliore dei modi: segnando.