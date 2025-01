Thesocialpost.it - Benzina e diesel in aumento, i Consumatori chiedono l’intervento del garante

I prezzi ditornano a salire, raggiungendo i livelli più alti da agosto. Le associazioni deidenunciano speculazioni edi Mister Prezzi, mentre i gestori si difendono e respingono fermamente qualsiasi accusa, attribuendo i rincari a fattori di mercato.I numeri del rincaroQuesta mattina laha sfiorato quota 1,81 euro al litro in media nazionale self-service, mentre il gasolio ha superato 1,71 euro al litro. Sulle autostrade, i prezzi sono ancora più alti: 1,9 euro al litro per lae 1,82 euro al litro per il gasolio self. Tamoil ha ulteriormente incrementato i prezzi consigliati die gasolio di due centesimi al litro, conferma Staffetta Quotidiana.Le accuse deiSecondo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale, dall’inizio dell’anno un pieno dida 50 litri costa 1,82 euro in più, con rincari di quasi quattro centesimi al litro sia per lache per il gasolio.