Lapresse.it - Australian Open 2025, quando gioca Sinner e dove vederlo in tv

Aglidomani, giovedì 16 gennaio, è di nuovo il giorno di Jannik. L’azzurro, numero uno del mondo e campione in carica del primo Slam stagionale, dopo l’esordio vincente contro il cileno Nicolas Jarry è ora atteso dalla sfida del secondo turno con l’o Tristan Schoolkate, 23enne di Perth entrato in tabellone grazie a una wild card. Sarà possibile vedere la partita diin diretta su Eurosport e in streaming su NOW e Dazn.Il programma Secondo il programma, la partita disi giocherà nella sessione notturna di domani con inizio non prima delle 9 (ora italiana) alla Rod Laver Arena. Il programma sul campo centrale di Melbourne si concluderà con il match dell’azzurra Jasmine Paolini contro la messicana Renata Zarazua. Domani in campo anche Matteo Berrettini, impegnato nel match contro il danese numero 13 del seeding Holger Rune con inizio alle ore 7 in Italia alla John Cain Arena, e Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16 che affronta al secondo turno il canadese Denis Shapovalov (secondo incontro della sessione notturna sul campo 3).