Arrestato il presidente della Corea del Sud Yoon

ROMA (ITALPRESS) – E’ statonella notte italiana ildepostodel SudSuk-Yeol, per il tentativo di colpo di Stato del 3 dicembre scorso. Il 64enne ex procuratore capo nazionale è il primoin carica a finire in manette nella storia deldel Sud.In un videomessaggio diffuso prima del suo arresto,ha dichiarato che “lo Stato di diritto indel Sud è completamente crollato” e l’inchiesta nei suoi confronti “è illegale”. Poi ha spiegato che ha deciso di non opporsi all’arresto per evitare “un disgustoso bagno di sangue”.Prima di riuscire a procedere all’arresto, gli investigatori anticorruzione e gli agenti di polizia hanno avuto uno stallo di ore con le forze di sicurezza al cancello del complesso presidenziale, ma non c’è stato alcuno scontro.