Arrestato 40enne, picchia la madre e le strappa una ciocca di capelli

uomo di 40 anni civitavecchiese, indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti della.L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati specifici ed in passato era già stato ammonito dal Questore.L’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione fatta da lui stessa, autodenunciandosi. Dopo il momento di rabbia, il senso di colpa.I Carabinieri giunti sul posto si sono accertati delle condizioni della: era stata colpita al volto fino arle unadi.Dalle prime ricostruzioni la lite sarebbe nata da problemi e questioni familiari.La vittima dell’aggressione è stata trasportata presso l’ospedale San Paolo ed è stata giudicata guaribile in dieci giorni.Dopo le formalità di rito, ilcivitavecchiese è stato trasferito presso la Casa Circondariale Nuova a Borgata Aurelia, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.