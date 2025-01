Agguato contro amministratore locale alle fiamme auto del sindaco

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quanto avvenuto nelle ore scorse a Novoli, ancora unun. Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, era stata l’della vicesindaca del paese sud salentino a bruciare per mano di qualche balordo, mentre, circa 24 ore dopo, ad essere avvolta e distrutta completamente dè stata la vettura deldi Castrgnano del Capo. Ad essere colpito da questo nuovo atto intimidatorio è stato, infatti, Francesco Petracca, primo cittadino del comune del Capo di Leuca che, per giunta, era stato già interessato da un similesoltanto un anno fa. La sua Mercedes 220 Classe C, parcheggiata davanti alla sua abitazione a Santa Maria di Leuca, è stata datadurante la scorsa notte.nel Salento, si indaga sull’accadutoSecondo gli investigatori, che sono intervenuti sul posto dopo quanto accaduto, non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio.