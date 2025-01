Quotidiano.net - Addio umidità grazie al termometro e igrometro più completo che ci sia

Leggi su Quotidiano.net

Ilcon modem Wi-Fi di SwitchBot è composto da un set di 3 sensori che servono per la misurazione della temperatura e dell’(sono impermeabili, con connettività avanzata); lo si trova su Amazon al prezzo di 52,49 euro,a uno sconto del 19%. Con funzionalità smart e archiviazione gratuita dei dati, questo kit è la scelta ideale per chi desidera monitorare le condizioni ambientali sia all’interno che all’esterno. Acquista oggi ildi SwitchBotdi SwitchBot: un best buy Ogni sensore misura con precisione temperatura e, fornendo dati aggiornati direttamente sull’app SwitchBot, disponibile per dispositivi iOS e Android.al design IP65 impermeabile, i sensori possono essere utilizzati anche in ambienti esterni, come giardini, serre o balconi.