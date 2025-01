Quotidiano.net - Velocità e design. Piquadro e Ducati due icone di stile

Leggi su Quotidiano.net

di Eva Desiderio Nel mito della, del coraggio, della sfida e della tecnologia. Questa l’aria che da stamani si respira nello stand dia Pitti Immagine 107 sotto gli occhi orgogliosi del presidente e Ceo Marco Palmieri, fondatore del brand che ha nel viaggio il suo core business.infatti svela da oggi e fino al 17 gennaio una nuova, straordinaria partnership destinata a toccare il cuore di tutti gli appassionati di motori. Nasce la prima capsule collection realizzata dain collaborazione con, marchio motociclistico simbolo di innovazione enel mondo delle due ruote. Una collezione esclusiva nel segno dei valori comuni die performance che celebra l’intramontabile eccellenza italiana in zaini e trolley dalle prestazioni e dalla personalità eccezionali, progettati per chi vive il movimento con intensità, sia sulla strada sia in città.