‘Van Gogh Café Opera Musical’ debutta al Brancaccio il 23 gennaio

Dal 23 al 26, il Teatrodi Roma ospiterà il debutto di VanMusical, un’teatrale che celebra la vita e il genio artistico di Vincent van. Con la regia e i testi di Andrea Ortis, lo spettacolo trasporta il pubblico nella Parigi bohemien di fine Ottocento, in un affascinanteChantant dove arte, musica e spettacolo si fondono in un’esperienza unica e suggestiva.VanMusical aldi RomaLa scena si apre su un vivace locale parigino, luogo di ritrovo per artisti e intellettuali, dove i confini tra intrattenimento e riflessione si confondono. In questo ambiente, le performance dal vivo di musicisti, ballerini e cantanti si intrecciano con una narrazione che esplora i tormenti, le speranze e l’umanità di Van. Le proiezioni animate in 3D, che danno vita alle celebri opere del pittore, trasformano la scenografia in un’esplosione di colori e sensazioni, rendendo lo spettacolo immersivo e profondamente emozionante.