Tragedia a Messina | 26enne uccide la madre di 62 anni con numerose coltellate

Dramma a, in un appartamento di via Cesare Battisti. Giosuè Fogliani, 26, ha ucciso la, Caterina Pappalardo, 62, con oltre 15. Il delitto si è consumato al culmine di un litigio. La polizia è arrivata sul posto trovando il giovane ancora con il coltello in mano. Gli agenti della Mobile, guidati da Vittorio La Torre, e i carabinieri stanno cercando di chiarire i contorni della vicenda.Leggi anche: Sudafrica, al via un’operazione per salvare 400 minatori intrappolati a BuffelsfonteinLa dinamica dell’assassinioSecondo le prime ricostruzioni, Giosuè avrebbe usato uno spray al peperoncino per stordire laprima di colpirla. Il corpo della donna è stato trovato nel corridoio, immerso in una pozza di sangue. Sul caso sta indagando il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio.