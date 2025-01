Abruzzo24ore.tv - Topolino sorprende i lettori con una nuova iniziativa dedicata ai dialetti italiani

Milano - Un omaggio alla ricchezza linguistica e culturale per celebrare le diversità regionali e le lingue locali d’Italia. La rivista, edita da Panini Comics, ha pubblicato un’edizione straordinaria del numero 3608 in occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, fissata per il 17 gennaio. Per la prima volta, una storia del celebre settimanale è stata tradotta in quattro: napoletano, catanese, milanese e fiorentino. L’mira a valorizzare la cultura linguistica del Paese, unendo la tradizione popolare al fumetto moderno. La storia, intitolata "Zio Paperone e il PDP 6000", è scritta da Niccolò Testi e illustrata da Alessandro Perina. L’avventura vede lo Zione adottare un innovativo sistema di difesa basato su intelligenza artificiale per proteggere il suo deposito dalla temibile Banda Bassotti.