"Stiamo vivendo un bel momento, dobbiamo continuare così"

Ma che Castelfidardo. Migliora di domenica in domenica e i tifosi iniziano a sognare. Perché dopo i tre gol con annessi tre punti conquistati due giorni fa in casa contro l’Isernia i biancoverdi si ritrovano più distanti dai playout che dai playoff. Morale a mille e una condizione smagliante, nonostante alcune assenze: Osama, Guella, Angeletti e Braconi, squalificato. A proposito di Braconi mister Giuliodori in fase di presentazione della sfida aveva detto: "Sono sicuro che chi lo sostituirà darà il suo contributo". Chi lo ha sostituito, Nicholas Caprari (foto), attaccante, classe 2006, ha siglato una doppietta, con un gol per tempo. Oltre al solito centro di Nanapere a segno per la quarta giornata di fila. L’attacco sta girando a mille come tutta la squadra. "A livello offensivofacendo molto bene, come negli altri reparti" attacca la punta dorica che dedica la sua prima doppietta in D "a squadra e tifosi".