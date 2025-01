Lortica.it - Rigutino, capitale del ciclismo (forse)

Ci è giunto in redazione un comunicato stampa che definire curioso sarebbe un eufemismo. Firmato dai signori Orlando Passerotti e Gualtiero Quaglia, rispettivamente Presidente e Direttore scientifico (sì, scientifico!) del Comitato F.A.V.A. di, il documento sembra un invito alla riflessione. O, più probabilmente, una brillante anticipazione del Carnevale.Il tema? Il passaggio del Giro d’Italia. No, non parliamo delle tappe tradizionali o delle grandi salite epiche. L’oggetto del contendere è, gloriosa località che, a detta del Comitato, sarebbe stata nuovamente umiliata dalla politica sportiva e non solo. A quanto pare, il Giro ha avuto l’ardire di snobbare, preferendo Cortona e Foiano. “Lande desolate”, secondo i Passerotti-Quaglia, che esprimono un livello di sdegno pari solo alla retorica fiammeggiante delle loro dichiarazioni.