Raccolta differenziata cassonetti ’intelligenti’ nelle aree aperte

Dal prossimo mese di marzo lainformatizzata arriverà a Batignano ecampagne di Roselle e nella zona della Trappola. Prosegue il progetto di ampliamento delladei rifiuti nel territorio comunale di Grosseto volto a differenziare la spazzatura dei cittadini con contenitori "intelligenti" che andranno a soddisfare altre 2800 utenze. Avanza quindi anche nel territorio aperto l’introduzione di sistemi didei rifiuti con riconoscimento dell’utenza e misurazione del rifiuto conferito. Lo stralcio numero 11 del progetto, in attuazione delle scelte pianificatorie del Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle infrastrutture minori, sarà attuato entro marzo, e vedrà la sostituzione del servizio distradale non informatizzato presente in varie porzioni del territorio aperto, con il servizio distradale composto da isole ecologiche informatizzate con identificazione dell’utenza e misurazione volumetrica del rifiuto conferito per le frazioni del rifiuto urbano indifferenziato.