Parigi 2024 le medaglie si rovinano | la denuncia degli atleti

Soprattutto quelle di bronzoSuperato l’anno olimpico ma non le polemiche. I nuotatori francesi Clement Secchi e Yohann Ndoye-Brouard, hanno condiviso sui social alcuni scatti (rimossi dal secondo) della medaglia di bronzo conquistate con la staffetta mista 4×100 in visibile stato di deterioramento.Ci sarebbe diverso e diffuso malcontento, con lerovinate e consumante, tanto che, secondo i media francese, come riporta Corriere della Sera, sarebbero stati licenziati i dirigenti dell’azienda che ha realizzato i preziosi riconoscimenti al valore sportivo.Leggi anche: Rosanna Marani: «Odiavo le ingiustizie, ho iniziato così in Gazzetta. Rivera l’intervista più bella e sofferta»Su Corriere si legge: “I problemi sarebbero nati a causa del divieto di utilizzo di un componente chimico e della mancanza di tempo utile per effettuare tutti i test del caso.