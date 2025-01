Dilei.it - Pakhshan Azizi, condannata a morte in Iran per aver aiutato donne e bambini

Dopo i riflettori puntanti sulla vicenda di Cecilia Sala, la giornalista italiana che era stata arrestata ine che per fortuna, grazie alla mediazione del nostro Governo, è stata rilasciata, il mondo si sta indignando e mobilitando per un’altra giovane donna: l’attivista umanitaria, prigioniera politica curda, è statadalla Corte Suprema dell’e sarà impiccata a Evin. L’accusa del regime è quello di “baghi”, ovvero di ribellione armata contro lo Stato: è accusata di appartenere a gruppi impegnati in attività armate contro la Repubblica islamica. In realtà la quarantenne è una operatrice umanitaria, la cui unica colpa è quella di, tra il 2014 e il 2022,sfollati in seguito agli attacchi del gruppo armato dello Stato islamico e ospitati in campi nel nord-est della Siria e nella regione del Kurdistan iracheno.