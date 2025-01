Oasport.it - LIVE Cobolli-Etcheverry 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: estremo equilibrio nel primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4. Non passa la risposta di: altro game rapido.40-0 Bellissima la curva al servizio di.30-0 Stecca con il dritto.15-0 Serve bene.4-3. Prima precisa al centro e Flavio tiene la battuta a zero.40-0 Spinge ancora efficacemente con il dritto.30-0 Grave errore percon la volée sopra la rete.15-0 Con pazienzalavora lo scambio con il dritto.3-3. Comodamente tiene la battuta l’argentino.40-0 Arriva l’ace di.30-0 Lunga l’accelerazione dicon il dritto in corsa.15-0 Buon pressing dicon il dritto per poi chiudere a rete.3-2. Resta al comando l’azzurro nelset.A-40 Incidecon il dritto in contropiede.40-40 Splendido il cambio in lungolinea di dritto per