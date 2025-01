Ilnapolista.it - Kvaratskhelia al Psg, L’Equipe è scettico: invece di pretendere un centravanti, Luis Enrique avrà l’ennesima ala

Leggi su Ilnapolista.it

inizia già a pensare a come giocherà il Psg con. C’è una poco velata critica: di sicuro il georgiano è un giocatore di altissima qualità, ma ad oggi il Psg ha bisogno di un numero 9 di peso. Kvarava “a rafforzare un reparto che è già pieno.di esigere undi livello mondiale di cui ha tanto bisogno in Champions League,aggiungerà un’ala creativa a una lista già lunga (Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kang-in Lee)”.Conil Psg si rinforza, ma non risolve i problemi diCon Kvara, il Psg “rafforza i suoi punti di forza, aggiunge varietà alle soluzioni offensive e abbastanza competizione per non dipendere dalle buone o cattive serate di un singolo giocatore”. “, a grandi linee, ha giocato in due ruoli diversi nelle ultime stagioni: sulla fascia sinistra, suo habitat naturale, o al centro, dietro la punta, dove Willy Sagnol lo schiera regolarmente nella nazionale georgiana.