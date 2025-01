Ilgiorno.it - Infortuni, in Lombardia più di 100mila denunce: “Intelligenza artificiale per controlli mirati”

Milano – Il 2024 si è chiuso, a Milano, con l’ennesima tragedia sul lavoro, la morte del dipendente Amsa Maurizio Mazzeo, schiacciato dal mezzo di servizio alla vigilia di Natale. Poi, il 30 dicembre, l’incidente stradale in Porta Romana fatale per il rider Muhammad Ashfaq. Nel nuovo anno altri gravissimi: due morti nel settore delle costruzioni, il 7 e l’8 gennaio, a Clusone e Trescore Cremasco; tre operai feriti a causa dell’esplosione avvenuta in una fabbrica di solventi chimici a Rho, la notte fra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio. Un drammatico bilancio che aumenta giorno dopo giorno, incidenti dai contorni diversi ma caratterizzati dalle stesse lacune nella sicurezza, appelli dei sindacati che cadono nel vuoto. Nei primi 11 mesi dell’anno appena trascorso, solo in, l’Inail ha registrato 101.