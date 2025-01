Ilgiorno.it - In un anno salvati 42 pazienti con trapianto. L’Asst provinciale riceve la Stella al merito

Dodici fegati, 22 reni, 3 cuori, 4 polmoni, un pancreas donati e prelevati in un. Dal 2015, invece, i prelievi multiorgano sono stati 117. È il bilancio delle donazioni e dell’attività di prelievo negli ospedali deldi Lecco. Significa che, solo nel 2024, 42 persone in attesa di unavuto la possibilità di una nuova vita grazie al gesto di civiltà e di generosità di, che sono mancati o dei loro familiari. Nell’ultimo decennio sono stati eseguiti anche 25 prelievi multiorgano e sono state prelevate 856 cornee. Per questo Marina Morgutti e Sergio Vesconi della Fondazione trapianti hconsegnato unaalal direttore generale della sanità lecchese Marco Trivelli, a Salvatore Alongi a capo del dipartimento di Emergenza e urgenza e a Francesco Raponi, coordinatore del centro locale di prelievo organo e tessuti.