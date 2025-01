Trentotoday.it - I Negrita in concerto a Rovereto

Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi novità per iche, dopo aver celebrato lo scorso settembre i 30 anni di carriera con un indimenticabilesold-out all'Unipol Forum di Milano, hanno annunciato oggi il titolo del nuovo disco in uscita a marzo “Canzoni Per Anni Spietati”.