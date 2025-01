Ilrestodelcarlino.it - Educatore va a processo. Picchiati con la cinta nella notte. Il campo estivo è un incubo

Un 55enne di Martinsicuro è stato rinviato a giudizio davanti al giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli; ila suo carico inizierà il 16 luglio. Sono stati i familiari di tre dodicenni a denunciarlo; assistiti dall’avvocato Mauro Gionni (foto), si sono costituiti parte civile, anche per conto dei minori che avevano partecipato ad una colonia estiva a Meschia (Roccafluvione), organizzata dalla parrocchia ’Sacro Cuore’ di Martinsicuro. L’imputato, difeso dall’avvocato Nazario Agostini, è accusato di abuso di mezzi di correzione, percosse, lesioni, tentata violenza privata. Li avrebbe commessi talvolta diloro cameretta, utilizzando una, con la quale avrebbe sferrato in varie occasioni più colpi in direzione dei minori colpendoli alle gambe e alla schiena, anche con la parte della fibbia.