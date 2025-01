Romadailynews.it - Cina: inizia corsa ai viaggi per Festa di primavera

Un bambino tiene in mano un cartello con scritto “torniamo a casa per Capodanno” a bordo del treno K4159, il primo a partire da Pechino per laaidi quest’anno per ladi, presso la Beijing West Railway Station a Pechino, capitale della, ieri 13 gennaio 2025. Laaie’ta oggi e durera’ fino al 22 febbraio. Sono previsti un totale di 9 miliardi diinterregionali durante i 40 giorni di picco. Una bambina posa per delle foto con un lavoro di calligrafia che riporta il carattere cinese “Fu”, che significa “buona sorte”, in una sala d’attesa della Taiyuan South Railway Station a Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, oggi 14 gennaio 2025. Laaie’ta oggi e durera’ fino al 22 febbraio.