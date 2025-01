Oasport.it - Ciclismo: niente Giro d’Italia per Jonas Vingegaard. Il danese punterà tutto su Tour e Vuelta

Era la speranza degli organizzatori, ma ovviamente anche dei tifosi. Purtroppo non sarà però il 2025 l’anno del debutto dial: la presentazione del percorso della Corsa Rosa c’è stata ieri a Roma, oggi l’annuncio deldel suo programma che non prevede il Grandenel Bel Paese.Il capitano della Visma Lease a Bike ha infatti deciso di puntareovviamente sulde France, il suo grande obiettivo (già vinto nel 2022 e 2023), per poi completare l’annata allaa España.Le sue parole: “Il mio obiettivo più grande per il 2025 è vincere ilde France per la terza volta. È la gara che significa di più per me. La sua grandezza è unica nel mondo del. Ilmi dà sempre una sensazione speciale, quindi non vedo l’ora di farlo. Faròil possibile per essere alla partenza nella mia migliore forma possibile”.