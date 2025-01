Iltempo.it - Cassino, corruzione nelle prove Tfa: arrestati due docenti universitari

Duedell'Università die il titolare di una scuola di formazione sono staticon l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla. Le misure cautelari ai domiciliari sono state eseguite dalla Guardia di Finanza del Gruppo di, su ordine del gip e su richiesta della procura. Le indagini riguardano il corso per l'ammissione ai «percorsi di formazione per conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità» - cosiddetto «Tfa» - in relazione al concorso bandito per l'anno 2022/2023 dall'Università degli Studi die del Lazio Meridionale, a fronte della consegna di circa 15 mila euro a candidato, corrisposti in tranche da 5 mila euro, nell'imminenza di ciascuna delle tre fasi concorsuali. In particolare, le indagini di polizia giudiziaria, delegate alle Fiamme Gialle del Gruppo di, eseguite anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, videoriprese e accertamenti bancari, hanno consentito di acquisire elementi indiziari nei confronti di due professori dell'Università di(marito e moglie), membri della commissione giudicatrice del concorso, di un Direttore del menzionato Ateneo e del titolare di un istituto privato di alta formazione, con sede in Sora.