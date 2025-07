Cantieri e traffico niente auto sulle corsie preferenziali Il Comune | Evitiamo confusione

Bologna si prepara a un'estate di mobilità più chiara e sicura: il Comune ha deciso di vietare l'accesso libero alle corsie preferenziali nelle zone interessate dai cantieri, respingendo proposte di liberalizzazione. Michele Campaniello, assessore alla Mobilità, sottolinea l'importanza di evitare confusione e garantire sicurezza per cittadini e lavoratori. La linea è chiara: priorità alla chiarezza e all'ordine, anche nei momenti di maggiore pressione.

Bologna, 3 luglio 2025 – No all'accesso libero alle corsie preferenziali nelle zone impattate dai cantieri. Il 'niet' arriva da Michele Campaniello, assessore comunale alla Mobilità, che respinge così una delle richieste circolate nell'ultimo periodo come possibile soluzione anti-ingorghi. Forza Italia, ad esempio, ha proposto recentemente una "liberalizzazione" delle preferenziali in zona Fiera. "Non sono d'accordo a soluzioni temporanee laddove non si intenda un singolo evento, perché quando si rende necessario aprire le corsie riservate per il transito di motorini e macchine per situazioni particolari, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo – puntualizza Campaniello –.