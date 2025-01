Thesocialpost.it - Bari, c’è un fermo per l’omicidio di Franco Dogna: è un uomo di 42 anni

C’è unperdi, 63, residente a Santo Spirito, il cui corpo è stato scoperto l’8 gennaio nella sua abitazione situata in una zona periferica di. I carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dalla pm Angela Morea, hanno eseguito ilnei confronti di undi 42, A. R., con precedenti per reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia. Ilè stato disposto per il rischio di fuga all’estero., dipendente della società Exprivia, viveva solo, non era sposato e non aveva figli. È stato trovato nel salotto di casa dalla sorella, dal cognato e da un vicino. L’autopsia ha rivelato che è stato colpito con un coltello per ben 70 volte. Sebbene non ci siano testimoni oculari, l’assassino è stato ripreso da videocamere di sorveglianza durante la fuga.