Assegno Unico Universale le rate saranno accreditate dal 20 gennaio 2025

L’Inps comunica le date di accredito dell’Ledell’del mese di, relative alle prestazioni che non hanno subito variazioni,nella settimana decorrente dal 20mentre entro la fine del mese diè accreditato l’importo dellespettanti nell’ipotesi in cui l’sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.Lo comunica L’Inps con una nota in cui chiarisce anche che l’Istituto ha aderito al nuovo sistema Re.Tes ((Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria) relativo ai servizi della Tesoreria dello Stato in vigore dal 1°.Grazie a Re.Tes, che è una moderna architettura informatica realizzata in collaborazione tra la Banca d’Italia, il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Corte dei conti, si potranno snellire le procedure amministrative ed allinearle all’evoluzione dei sistemi e degli strumenti di pagamento.