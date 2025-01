Ilrestodelcarlino.it - Stop a otto ditte al giorno: "È un dramma umano. Servono strategie urgenti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo 75 anni di attività, da ieri ha abbassato le saracinesche "Anna Annibali" lungo corso Umberto, storico negozio di abbigliamento per bambini e adulti dove hanno fatto shopping almeno tre generazioni di civitanovesi. L’ulteriore segnale di una crisi del commercio del centro. "I numeri sono allarmanti" tuona Manola Gironacci, presidente dell’associazione Viviamo Civitanova e cita dati nazionali e regionali: "Massimiliano Moriconi, della Cna, commentando i report della Camera di Commercio sulle Marche, dice che da 25 mesi consecutivi siamo ultimi in Italia per saldo negativo mensile del numero di imprese, quadro che testimonia una crisi specifica, unica. Mentre il resto del paese registra, in molti casi, una crescita, una stabilità o al massimo un leggero calo nel numero delle imprese, le Marche continuano a perdere attività anche con picchi del meno 5,7%.