Prestiti ai privati in calo, scende il tasso sui mutui

ROMA (ITALPRESS) – A novembre, secondo i dati della Banca d’Italia, ial settore privato sono diminuiti dell’1,1% sui dodici mesi (-1% nel mese precedente). Ialle famiglie hanno fatto registare undi variazione nullo sui dodici mesi (-0,2% nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti del 3,6% (-3,1% nel mese precedente). I depositi del settore privato sono aumentati del 4,4% (2,5% a ottobre); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 7,2% (9,6% in ottobre). A novembre i tassi di interesse suierogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg) si sono collocati al 3,71% (3,74% in ottobre); la quota di questicon periodo di determinazione iniziale delfino a 1 anno è stata del 7% (come nel mese precedente).