Petrolio sopra gli 81 dollari dopo le sanzioni a Mosca Corre la benzina fino a 24 euro litro sull’A1 Ma per il ministero i prezzi sono fermi

Ilfattoquotidiano.it - Petrolio sopra gli 81 dollari dopo le sanzioni a Mosca. Corre la benzina, fino a 2,4 euro/litro sull’A1. Ma per il ministero i prezzi sono fermi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prosegue la risalita delle quotazioni del, spinte dalle nuovestatunitensi contro la Russia.In particolare, nel mirino americano, c’è ora la “flotta ombra” di petroliere che ha consentito adi esportare tantoquanto prima delle misure punitive occidentali. Il Brent, greggio di riferimento per il mercatopeo, sfiora gli 81al barile, con un rialzo dell’1,5% e sui valori più alti da ottobre. Il Wti, negli Stati Uniti, si scambiai 78(+ 2%). Presto dire quanto saranno davvero efficaci le nuove, ma andare nuovamente a colpire il terzo produttore al mondo ha inevitabilmente ripercussioni sui mercati.Immediata (come sempre quando è al rialzo), la reazione didie gasolio. Il prezzo medio dellain modalità self service è salito a 1,800(+7 millesimi, compagnie 1,808, pompe bianche 1,783) mentre il diesel self service è a 1,703al(+8, compagnie 1,711, pompe bianche 1,685).