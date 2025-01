Liberoquotidiano.it - "Non so dove ho speso quei soldi, mi sputerei in faccia": Angelo Pagotto, uno sfogo drammatico

Oggiha 51 anni. E ha trovato un nuovo equilibrio, ricostruendosi una vita dopo che la sua carriera calcistica era stata irrimediabilmente compromessa da due squalifiche per positività alla cocaina, la prima di due anni nel 2000 e la seconda, definitiva, di otto anni nel 2007. Oggisi dedica con passione al ruolo di allenatore dei portieri per le giovanili del Prato. Ma per arrivare a questo punto, ha dovuto affrontare un percorso tortuoso: "I fratelli della mia ex moglie gestivano una pizzeria in Germania, emigrai lì iniziando a lavorare come pizzaiolo e cuoco. Mi è sempre piaciuto cucinare, anche se un conto è farlo a casa per cinque persone, un altro in un ristorante. Sono stato due anni, poi mia figlia Gaiava iniziare la prima elementare. Il tedesco è un casino, era in difficoltà.