Liberoquotidiano.it - Nek e Bianca Guaccero "oltre le stime". Stupore (e brindisi) ai piani alti di viale Mazzini

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Dalla strada al palco”) Riparte a pieno ritmo la stagione televisiva e il varietà di Rai 1 continua a mettere a segno buoni risultati. Venerdì serae Nek, protagonisti del talent show frutto dell'ingegno di Carlo Conti, han totalizzato il 19% di share superando i 3 milioni di spettatori e andandoledei centri media. Sicuramente ha contato il traino dell'ultima fenomenale edizione di Ballando con le stelle che ha incoronato vincitrice proprio la, ma apprezzata è stata anche la performance di Nek, ormai a suo agio alla conduzione di questo format di cui è padrone di casa fin dalla prima edizione. La ratio dello show ricorda da vicino il percorso di gruppi come i Maneskin in Italia ma anche di una star globale come Ed Sheeran, ovvero artisti che si esibiscono in strade, piazze, metropolitane vengono individuati e lanciati verso un possibile successo.