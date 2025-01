Oasport.it - NBA, i risultati della notte (13 gennaio): Indiana fa cadere Cleveland, Boston con il brivido, OKC domina Washington

Serata emozionante in NBA con nove partite disputate. Ad et cade la primaclasse, iCavaliers, ko contro gliPacers che vincono 93-108 grazie a un terzo quarto da 37 punti; sei gli uomini in doppia cifra, nonostante la stella Tyrese Haliburton sia uscito abbastanza presto dalla partita per un problema al tendine del ginocchio sinistro, per loro è la sesta vittoria in fila. Quinta sconfitta per la franchigia dell’Ohio, e iCeltics si riavvicinano, vincendo una partita tiratissima con i New Orleans Pelicans in una sfida tiratissima: Jayson Tatum vitale con 38 punti nel 120-119 finale, Ma CJ McCollum sbaglia nel finale il canestrovittoria, con il Garden che tira un sospiro di sollievo.Esultano anche le altre nobili ad est: i New York Knicks rifilano 34 punti ai Milwaukee Bucks grazie ad una gran prova balistica dall’arco, tirando quasi con il 45% (18/41); la coppia Brunson-Towns segna più di metà del bottino e la squadraGrande Mela si conferma al terzo posto.