Oasport.it - LIVE Sinner-Jarry, Australian Open 2025 in DIRETTA: inizia la partita, debutto ostico per il n.1

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.00 Ilnasconde tante insidie.non gioca match ufficiali dalla finale di Coppa Davis a fine novembre. Avrà smaltito i pesanti carichi di lavoro invernali? Affronta il n.36 del mondo, che solo nel maggio scorso era n.16! Il cileno è dotato di una prima di servizio importante: servirà provare a disinnescarla con la risposta.3.58 Il match si giocherà nella Road Laver Arena.3.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, 1° turno degli.Il programma del match03.13: Coco Gauff ha vinto anche il secondo set. Appuntamento dunque alle 4 per il numero uno del mondo.02.30: Si è chiuso il primo set del derby americano tra Coco Gauff e Sofia Kenin. Ricordiamo che al termine di questo match o comunque non prima delle 4.