Quotidiano.net - Jannik Sinner avanza al primo turno degli Australian Open battendo Jarry

Leggi su Quotidiano.net

"Sono stato bravo a gestire situazioni complicate nei primi due set". Sorridenel giorno del suo esordio stagionale che lo ha visto passare ilaglidi tennisil cileno. "Dell'Australia - ha detto il n.1 del mondo dopo aver vinto il suo match - mi piace molto il pubblico, oltre ai campi. Ma ogni anno, ogni giorno è diverso dall'altro. Sono contento di aver vinto, posso fare un paio di cose meglio ma è la prima partita della stagione: sono soddisfatto". "Il successo non dovrebbe mai cambiarti come persona - conclude il campione altoatesino ringraziando il suo staff - L'anno scorso è stato bellissimo ma credo di essere sempre lo stesso. Ho il team migliore del mondo con me".