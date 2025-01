Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo: “Helena è un giocatore forte. Voglio vedere cosa succede in puntata, poi o vado via oppure…”

Leggi su Isaechia.it

Laandata in onda lo scorso mercoledì ha lasciato strascichi non indifferenti nella Casa del. A distanza di qualche giorno diversi inquilini sono ancoramente sbalorditi per la decisione presa dalla produzione del reality show, ovvero quella di mandare in nomination d’ufficioPrestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, piuttosto di mettere in atto un provvedimento più duro come la squalifica. Come ricordiamo, da ciò poi è scaturita la scelta della cantante romana di lasciare il gioco. Dopo la diretta, alcuni concorrenti hanno discusso su quanto accaduto in, un delle più concitate di questa edizione. A dire la sua era stato ancheSpolverato.Il modello milanese già nei giorni precedenti alla diretta di mercoledì 8 gennaio si era detto stanco e ‘pieno’ delle tante tensioni che aleggiano nella Casa.