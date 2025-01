Ilrestodelcarlino.it - E’ una Cdr "Settebellezze". Sammartinese finisce ko

1 CDR MUTINA 4: Falavigna, Turri (45’st Semellini), Montipò, Re (28’st Curcio), Pederzoli, Bega (41’st Salsi), Gareri, Mustica, Gozzi (30’st Carretti), Bovi (3’pt Corradini), Ametta. A disp. Bigoni, Malaguti, Ferrari. All. Reggiani CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (14’st Sejdiraj), Ligabue, Gualdi, Lazzaretti, Ricaldone, Turci (38’st Veneri), Caselli (28’st Gollini), Corbelli, Cavani (18’st Teggi), Panzanato (28’st Andreoli). A disp. Schena, Vignocchi, Tagliavini, Guerrero. All. Paganelli Arbitro: Vallone di Piacenza Reti: 7’ Corbelli, 29’, 5’st e 10’st (rig.) Panzanato, 30’st aut. Sejdiraj Note: ammoniti Corradini, Gualdi La settima vittoria di fila è l’ennesimo assolo della capolista Cdr Mutina, che sbancando 4-1 San Martino in Rio mantiene il +12 sulle seconde, trascinata da un Panzanato monstre autore di 3 reti che lo portano a quota 12 a +2 sul compagno Corbelli che ha aperto le danze.