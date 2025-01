Metropolitanmagazine.it - Da bere o da indossare? Cos’è la boba cream e perché sta facendo impazzire tutti

La parte beauty di Tik Tok, soprattutto quella americana, è impazzita per una nuova crema di inspo orientale, dalla doppia texture e perfetta per dare un boost di idratazione alla pelle. Si chiama, ed è ispirata al celebre bubble tea, ovvero la bevanda coreana che al suo interno ha le palline di tapioca. E il principio è proprio quello: una crema trasparente con al suo interno delle capsule.Come funziona laè così viraleIl principio di queste creme dalla particolarissima texture è quello di andare ad idratare in profondità la pelle. La doppia texture infatti permette di inserire due principi attivi all’interno dello stesso prodotto. Così come le palline del bubble tea esplodono in bocca, anche le capsule all’interno della crema vanno a rompersi rivelando il doppio contenuto.