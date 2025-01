Ilnapolista.it - Conte: «Non dimentichiamo che Kvara è un calciatore del Napoli, ci sono dei passaggi da fare»

L’allenatore del, Antonio, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona Le parole diDalla partita con la Roma avete fatto un ulteriore step«Da quando siamo partiti c’è stato un cambiamento, anche perché ho cercato di trovare il vestito più adatto a questa squadra. Quasi a fine mercato ci mancavano tre giocatori ed eravamo improntati ad un modulo diverso. Poi con McTominay, Lukaku e Nerescambiate delle situazioni, però prima di arrivare al 4-3-3 per diverse partite abbiamo fatto 4-2-2-2. Ci siamo vestiti con diversi abiti fino alla soluzione attuale che è ottimale. Ci stiamo lavorando tanto e stiamo crescendo tanto. E questo è motivo di soddisfazione per me e per i ragazzi. Altra cosa che mi piace è vedere che tutta la rosa è coinvolta, quindi anche con assenze importanti abbiamo trovato sostituti che stanno dimostrando il loro valore.