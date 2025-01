Spazionapoli.it - Chiesa al Napoli, il club ha deciso: la scelta è sorprendente!

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Ultimissime – Ilazzurro è chiamato ad intervenire sul mercato. Nelle ultime ore, è stata presa una decisione importante riguardante Federico. Sono giorni molto importanti in casa. La cessione (ormai sempre più probabile) di Khvicha Kvaratskhelia costringe il DS Manna ad ingaggiare un nuovo esterno. Infatti, l’obiettivo primario è quello di rinforzare il reparto offensivo, visto l’addio improvviso del georgiano. Uno dei nomi presi in considerazione è senza dubbio quello di Federico. Proprio in questo senso, la dirigenza partenopea avrebbe preso una decisione definitiva.Contatti con il Liverpool per: la decisioneIlnon ha alcuna intenzione di mollare Federico. Come riportato da “Il Mattino” il calciatore italiano resta un obiettivo molto importante per il, ancor più dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia.