Ilnapolista.it - Altobelli: «Tra Lukaku e Lautaro l’Inter ha tenuto quello più forte» (Guerin Sportivo)

Ilintervista Spillo, indimenticabile protagonista del 3-0 della vittoria dell’Italia nel Mondiale ’82. A novembre compirà 70 anni e ribadisce la sue fede nerazzurra:«In famiglia siamo tutti interisti, nessuno escluso. Nonni, figli, nipoti, una colonia nerazzurra. Quando giocavo a Brescia anche il presidente Saleri tifava Inter e così anche se avevo richieste da mezza serie A lui ha fatto in modo di portarmi a Milano. È stata la scelta giusta»è guidata da Simone Inzaghi, anche se si dice che gli ex attaccanti difficilmente diventano bravi allenatori.«E infattiche si dice non è vero. All’inizio in tanti titubavano, ma oggi Inzaghi sta diventando uno dei più grandi allenatori della storia del».Un’altra cosa che si dice spesso è che negli anni Ottanta si corresse di meno.