Ilgiorno.it - Verde, patrimonio da tutelare. Ecco l’Agenda del Comune: un fronte contro gli ecofurbi

Rifiuti abbandonati sul territorio, manifestazione di inciviltà urbana da contrastare e prevenire, importante per l’amministrazione comunale la collaborazione di associazioni e scuole che vogliono impegnarsi nel corso dell’anno nelle giornate di raccolta. Di recente la giunta ha istituito l’“Agenda delpulito 2025”, lo strumento di programmazione che conterrà e promuoverà le proposte di associazioni e Istituti scolastici. Obiettivo delè favorire buone prassi di cittadinanza attiva e la diffusione di una coscienza ambientale che promuova comportamenti necessari a salvaguardare l’ambiente, riconoscendo l’importanza di eventi dedicati alla pulizia dei boschi e delle aree verdi presenti sul territorio comunale e il valore dell’associazionismo nella tutela ambientale. L’amministrazione, in particolare il consigliere delegato aled Ecologia, Orazio Tallarida, ritiene infatti che queste iniziative rappresentino un’opportunità per sensibilizzare la cittadinanza rispetto ai temi ambientali, oltre che un modo per favorire la consapevolezza e il cambio di mentalità necessari per migliorare la tutela dell’ambiente.