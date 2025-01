Venti anni di microcredito | bilanci e previsioni Baccini | Giovani donne e immigrati rappresentano il futuro

Leggi su Ildenaro.it

Due decenni di progetti e sviluppo per l’Ente nazionale per ilcelebrati nel numero 55 della rivista Microfinanza (disponibile sul sito https://rivista..gov.it/).Il numero celebrativo offre una panoramica dettagliata delle iniziative e dei progetti attualmente in corso, raccontati dalla voce dei responsabili e degli attori coinvolti nella loro realizzazione.Dalle schede progetto al commento sulle iniziative promosse per diffondere la cultura microfinanziaria, questo numero della Rivista Enm, delinea un percorso che sostiene le ragioni della finanza etica sin dalla creazione dell’organismo istituzionale voluto dal Governo italiano in risposta all’appello delle Nazioni Unite del 2005.Ile la finanza etica, oggi in Italia, rispondono a diverse esigenze sociali ed economiche, fungendo da catalizzatori per lo sviluppo del sistema Paese.