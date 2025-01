Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza e viabilità: comitati di quartiere in pressing

Prima dell’incontro con la commissaria prefettizia Grazia Branca, fissato dopo diverse richieste domani mattina nel municipio di Osimo, si sono incontrati a San Biagio i sette presidenti dei consigli dicittadini per un lungo momento di confronto che è servito per fare il punto sulle numerose problematiche presenti nella città e nelle frazioni. E’ la prima volta nella storia amministrativa di Osimo che i presidenti si trovano a fare squadra per portare la istanze dei rispettivi quartieri. L’obiettivo è lavorare per il bene della città in modo sinergico e concreto. Tante le criticità rimaste irrisolte: dal nodoin centro storico a quello dei rifiuti segnalati a San Biagio fino alla questioneche riguarda un po’ tutte le zone ai problemi riguardanti l’ultimo evento alluvionale (Aspio) e anche le piccole e grandi manutenzioni.