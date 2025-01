Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra Travaglio e Bocchino (Nove): “Salvini non è un ottimo ministro di niente, è un politicante”. “Altro che pasticcione, chapeau”

undell’Interno e dei Trasporti?” Marcoe Chiara Appendino, ospiti insieme a Italodi Accordi&Disaccordi, condotto da Luca Sommi sul, su questa frase scoppiano a ridere. Nella giornata nera per i treni, la dichiarazione di Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno, appare quantomeno fuori fuoco. Prima il direttore del Fatto Quotidiano ha ricordato l’assenteismo al Viminale durante il Conte I, poi ha detto: “non è undi, è un. E’ stato un bravo segretario della Lega per un paio di anni, quando l’ha portata da pochi punti percentuali al 34 per cento delle Europee, poi però chi parla, parla e non combinaha il fiato cortissimo“, ha proseguito il giornalista ricordando che il problema non sono solo i trasporti, ma anche la leadership nella Lega contesa con i governatori del Nord.