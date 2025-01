Lapresse.it - Morte Ramy Elgaml, atti vandalici e minacce contro sinagoga di Bologna

Dopo gli scontri a Roma tra la polizia e i partecipanti al corteo ‘Giustizia per’, una serie dihanno preso di mira ladi. Lo fa sapere il sindaco del capoluogo bolognese, Matteo Lepore. “Esprimo la mia solidarietà alla comunità ebraica. Così come esprimo solidarietà ai commercianti e lavoratori che hanno subito danneggiamenti, saremo al loro fianco – ha scritto il primo cittadino del capoluogo emiliano su Facebook -. Sin dal primo momento il personale di Hera e della polizia locale è intervenuto a supporto della situazione e per tutta la notte si è lavorato per ripulire e sistemare i danni causati. Un lavoro che continuerà anche nella giornata di domenica”.Lepore: “Gruppi violenti hanno devastato centro storico di” “Questa notte, gruppi di violenti hanno devastato il centro storico della nostra città incendiando cassonetti, lanciando pietre e ogni sorta di oggettole forze di polizia e i vigili del fuoco.