Mondiali Under 18 di Hockey Femminile Italia delle meraviglie | le Azzurrine conquistano l’argento

Leggi su Ilfaroonline.it

Si chiude con una medaglia d’argento, la terza consecutiva, il Mondiale Divisione I Gruppo A per la NazionalenaU18, che nell’ultima giornata stende la Germania con uno splendido 3 a 0.Non basta però per la promozione, con l’Ungheria – unica compagine ad aver battuto le– che vola in Top Division subendo appena due reti in tutto il torneo. Retrocessa in Gruppo B invece l’Austria. Grande riconoscimento per Matilde Fantin, premiata come miglior attaccante del torneo dal presidente della FISG – Federazionena Sport del Ghiaccio, Andrea Gios: per la capitana azzurra 3 goal e 5 assist. Nota di merito anche per Manuela Heidenberger, a segno con 4 reti e altrettanti assist. Una rassegna iridata di grande spessore quellaragazze di coach Fedrizzi, che potranno riprovare l’anno prossimo l’assalto alla classe più alta.