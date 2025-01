Tvplay.it - Milan, svolta improvvisa: addio Rashford, Ibra vuole lui

Leggi su Tvplay.it

di mercato in casache ora può affondare su un profilo top:himoviclui e ha già avviato i contatti.Il, a maggior ragione dopo il pareggio arrivato contro il Cagliari, sa che ci sono ancora alcune cose da sistemare dopo l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina al posto di Paulo Fonseca. La vittoria della Supercoppa ha dato un bell’impulso, ma bisogna comunque fare di più. Ecco allora che Zlatanhimovic ha messo nel mirino quello che potrà essere il nuovo obiettivo: i contatti sono già stati avviati.lui (LaPresse) – Tvplay.itNelle ultime ore, per il, si è tanto parlato di Marcusche potrebbe lasciare il Manchester United in questa sessione di mercato ma il giocatore è seguito anche da altri top club a livello europeo quindi l’affare si è inevitabilmente complicato.