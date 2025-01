Inter-news.it - LIVE Venezia-Inter 0-1: Darmian porta in vantaggio i nerazzurri

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventesima giornata di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Igiocheranno contro i lagunari allenati da Eusebio Di Francesco. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca allo Stadio “Pier Luigi Penzo” di0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP25? Cambio obbligato per il: esce Sagrado ed entra Haps.24? Non si sente bene Sagrado, che aveva sostituito all’ultimo minuto Altare. Si tratta di problemi fisici. Pronto ad entrare Haps.20? BELLA GIRATA! Barella lancia Dumfries sulla fascia destra, cross dell’olandese e girata volante di Taremi alta sopra la traversa.Grande lancio di Asllani per Lautaro Martinez, il quale controlla in maniera pazzesca.